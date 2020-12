3/11 ©Ansa

"Si sta lavorando in queste ore insieme alle Regioni, ci sarà a breve un incontro, da un lato per i trasporti, dall'altro lato per tamponi e test rapidi. Sono già partiti i tavoli con i prefetti. Se c'è da ragionare sui trasporti non lo si può fare solo dal punto di vista nazionale, ogni territorio ha le sue esigenze, i tavoli con i prefetti ci aiutano a risolvere le criticità. Inoltre come ministero abbiamo chiesto una corsia preferenziale per la scuola per i tamponi", ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Facebook il 16 dicembre

D'Incà a Sky Tg24: "Priorità sono recovery plan e vaccino"