In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 558 nuovi contagi, pari al 10,59% dei 5.271 tamponi eseguiti, e sono stati registrati 10 decessi. Le persone risultate positive al virus in Regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 18.329, di cui: 5.243 a Trieste, 7.253 a Udine, 3.507 a Pordenone e 2.096 a Gorizia, alle quali si aggiungono 230 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 9.669. Scendono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 378 (12 in più rispetto a ieri) i ricoverati in altri reparti