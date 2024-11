Blitz ambientalisti, scaricata tonnellata di letame davanti a Viminale

Una tonnellata di letame scaricata davanti al ministero dell’Interno, mentre un centinaio di persone si accampava in tenda all’ingresso del Viminale. Nell’ultimo giorno della Cop29, è iniziata l’occupazione da parte del movimento Extinction Rebellion di piazza del Viminale, per denunciare "il contrasto tra l’idea di sicurezza promossa dal governo e la crescente insicurezza a cui i cittadini stessi sono esposti da un clima ormai fuori controllo". "Questo ministero", scrivono su Facebook gli attivisti di Extinction Rebellion, "è uno dei promotori del nuovo #Ddlsicurezza che aumenta notevolmente le pene per chi protesta pacificamente''.

"La vera sicurezza è legata alla crisi ecoclimatica"

"Se il tema della sicurezza sta tanto a cuore al governo come sostiene", proseguono gli attivisti, "dovrebbe attuare misure concrete per affrontare la crisi ecoclimatica, invece di distrarre la popolazione criminalizzando chi dissente e chi vive ai margini". "In un momento storico in cui l’Italia intera, da nord a sud, sta pagando i pesantissimi danni di #alluvioni e #siccità", conlcude il messaggio, "Extinction Rebellion torna oggi in piazza per ribadire che l’unica sicurezza che abbiamo oggi è questo clima di merda''.