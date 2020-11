L'Azienda sanitaria, in una nota, ribadisce che il personale specialistico del Pronto Soccorso "si prende cura di persone in pericolo di vita. Molte persone" con codici blu e verdi "potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove". La provincia di Bolzano è da pochi giorni in zona rossa, il livello di restrizioni massimo per contenere i contagi da coronavirus. Gli ospedali sono sotto pressione

"Vi preghiamo di recarvi in Pronto Soccorso solo in caso di reale emergenza". È l'appello lanciato dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. La Provincia autonoma di Bolzano è da pochi giorni in zona rossa, il livello di restrizioni massimo previsto dal Dpcm per contenere i contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). "Al Pronto Soccorso, il personale specialistico si prende cura di persone in pericolo di vita, come ad esempio pazienti con forti emorragie, ossa rotte, dolori al petto o infarti, avvelenamenti, mancanza di respiro, ictus", si legge in una nota. L'Azienda sanitaria poi ribadisce: "Molte persone potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove" (LE NUOVE REGIONI IN ZONA ROSSA).

"Molti codici blu e verdi, non urgenti" leggi anche Covid-19, a Bolzano una web app segnala il proprio “raggio d'azione” Attualmente i Pronto soccorso in Alto Adige, spiega l'Azienda sanitaria, "continuano ad assistere molte persone con codici blu e verdi", ma "tali codici vengono assegnati in caso di prestazioni che possono essere rinviate, dove non vi è un pericolo per la vita, e che quindi non sono di pertinenza del Pronto soccorso".

"Reparti Covid e non, tutti sovraccaricati" approfondimento Covid, varia 100 volte meno dell’Hiv: bene per il vaccino. Lo studio "Non solo i reparti Covid, ma anche i servizi di Pronto soccorso sono particolarmente sovraccaricati in questo momento. Perché il Pronto soccorso possa continuare ad essere efficiente è essenziale che solo le cittadine e i cittadini con vere e proprie emergenze si rivolgano a questo servizio. Anche per evitare che il coronavirus si diffonda nel reparto infettando altre persone", prosegue la nota.