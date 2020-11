8/13 ©Ansa

In Puglia, a Castellana Grotte (Bari), entrambi i plessi della scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "Angiulli - De Bellis" rimarranno chiusi fino al 20 novembre. Lo ha stabilito il sindaco Francesco De Ruvo, dopo la comunicazione della positività al Covid-19 di una quinta docente della scuola dell'infanzia. Dopo i primi casi, il sindaco aveva firmato un'ordinanza di chiusura del solo plesso di via Putignano, per due giorni. L'11 novembre ha deciso la chiusura di entrambi i plessi della scuola dell'infanzia per altri 10i giorni