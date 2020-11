Il presidente del Consiglio ha parlato a La Stampa della situazione Coronavirus: "La curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni inizi a flettere". Poi sul Natale: "Festeggiare in famiglia ma con prudenza". Per quanto riguarda la stabilità del governo non ha dubbi: "Confermata la comune volontà di aggiornare l'accordo di programma con le forze di maggioranza"

"Lavoro per evitare il lockdown totale. La curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista a La Stampa, commenta la seconda ondata della pandemia di coronavirus in Italia, dal vaccino al piano ristori, ma senza trascurare questioni più strettamente politiche come quella della stabilità di governo (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Presto piano vaccini. Natale in casa ma serve prudenza" leggi anche Vaccino anti Covid di Pfizer, quando sarà distribuito in Italia? Il governo porterà "presto" in Parlamento il piano nazionale preparato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, "per garantire la sicurezza e la distribuzione del vaccino". Così Giuseppe Conte rassicura gli italiani sulla strategia del governo in tema vaccini: saranno così pubblici "i criteri e le priorità con cui procederemo alla distribuzione delle dosi. Parallelamente stiamo completando il piano operativo che ci consentirà di distribuirlo in condizioni di piena efficienza e sicurezza", ha sottolineato. Sul Natale, l'invito è a festeggiare in famiglia ma con prudenza: "Il quadro epidemiologico si conferma molto preoccupante, non solo in Italia ma in tutta Europa".