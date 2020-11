11/23 ©Ansa

La Toscana il 10 novembre ha registrato 2.223 casi, con un incremento del 3,4%. In totale sono 67.413 i positivi da inizio pandemia. La regione ha fatto registrare il numero di decessi più alto da inizio pandemia: in un solo giorno le vittime sono state 54. I ricoverati sono 1.824 (in aumento di 48), di cui 242 in terapia intensiva (8 in più). La Toscana è al 7° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 1.807 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.591)