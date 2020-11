15/19 ©Getty

In Puglia sono stati registrati 766 casi positivi su 6.723 test analizzati. I decessi sono invece 22. I nuovi casi rilevati sono 160 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella provincia BAT, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto; mentre 2 riguardano residenti fuori regione. Sono avvenuti 4 decessi in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto