2/21 ©Ansa

In Alto Adige, sette persone sono decedute e si registrano 774 nuovi casi positivi su 3.460 tamponi analizzati, 275 persone ricoverate in ospedale e altre 36 in terapia intensiva. In Trentino, si registrano altri 5 decessi per coronavirus e 251 casi positivi su 2.619 tamponi analizzati. In aumento ancora i ricoveri ospedalieri che salgono a 261, di cui 18 (uno più di venerdì) in rianimazione

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe