Secondo l'ultimo bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 11.287 i ricoverati con sintomi, 1.128 le persone in terapia intensiva. I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 19.644 a fronte di 177.669 tamponi. Sono stati 151 i decessi in 24 ore, per un totale di 37.210. In Italia, i casi dall'inizio della pandemia - compresi decessi e guariti - arrivano a 504.509. I DATI