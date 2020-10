Covid, l'andamento delle terapie intensive in Italia. I DATI

Negli ultimi mesi, per far fronte alla pandemia, nel nostro Paese sono stati aggiunti 1.450 posti letto in terapia intensiva. Altri 3.553, molti dei quali sono in fase di completamento, sono previsti dal decreto Rilancio. Al 23 ottobre, guardando al rapporto di letti in terapia intensiva per abitanti, le regioni con la situazione più preoccupante in caso di un aumento significativo dei ricoveri sono Campania, Umbria e Marche