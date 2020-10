1/21

Sono 157 i nuovi ricoveri segnalati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 138. Diciotto in più le persone in terapia intensiva, mentre ieri era stato registrato un -4. Sono questi i numeri che emergono dal bollettino del ministero della Salute del 7 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia. In totale, i ricoverati con sintomi sono 3.782 e le persone in terapia intensiva 337

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta