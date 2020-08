15/21 ©Fotogramma

Su 1.068 tamponi effettuati, in Puglia sono stati registrati 46 contagi di coronavirus: 30 in provincia di Bari, 10 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non accadeva dallo scorso 30 aprile: è il numero più alto di casi di tutta la stagione estiva pugliese