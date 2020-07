Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per prosciugare il sottopasso della circonvallazione dove sono rimaste intrappolate decine di auto e per interventi in diverse abitazioni. Intanto nessun corpo è stato ritrovato dopo l'allarme di un testimone. Il sindaco Leoluca Orlando: "Attendiamo conferme ma al momento non ci sono vittime". La Procura valuta l'apertura di un'indagine