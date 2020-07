Due persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione Siciliana, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. Altri automobilisti sono riusciti a lasciare le auto e salvarsi a nuoto. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore. Due bambini, il più piccolo di nove mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia