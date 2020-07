Nubifragio a Palermo, due persone annegate in un'auto sommersa. VIDEO

Erano in un'auto che è rimasta bloccata in strada. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare i corpi

Il maltempo che ha investito una vasta area della Sicilia ha colpito anche Palermo dove due persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione Siciliana, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. Altri automobilisti sono riusciti a lasciare le auto e salvarsi a nuoto. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore. Due bambini ricoverati per ipotermia Due bambini, il più piccolo di nove mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. Insieme ai genitori, sono rimasti intrappolati in auto nel sottopasso all'altezza di via Sardegna. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Il nubifragio a Palermo - ©Ansa