Maturità 2020, al via gli esami per 500mila studenti

Circa mezzo milione di studenti affronteranno l’esame di maturità quest’anno ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE ). Un esame di Stato, quello che inizia oggi, segnato dalla pandemia di coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) che costringe i ragazzi a una sola prova orale e stringenti misure di sicurezza. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina stamattina sarà a Bergamo, all'I.T.S. Giacomo Quarenghi: "Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto - ha spiegato - ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi esami di Stato in presenza".

"Se all'esame siamo tanti, nel caos passa l'ansia, da soli è diverso - ha detto uno studente di Torino poco prima di entrare a sostenere il colloquio - Ci hanno dato due testi, uno di Platone e uno di Cicerone. Il tema era 'La poesia è sacra', ho dovuto aggiungere anche le mie riflessioni". Un’altra ragazza invece osserva: "La cosa brutta è che tutti dicono che l'esame è più semplice quest'anno, ma non è così. L'ultima interrogazione è stata il 10 giugno e solo pochi giorni fa ho saputo che sarei passata oggi". Con lei entrerà un'amica: "Peccato si possa portare una sola persona". "Ho preparato un elaborato su Platone e Lucrezio - racconta una maturanda romana - ho ripassato fino a ieri sera tardi, ho dormito poco, speriamo bene". Poi arrivano i docenti. “È un anno un po’ particolare - dicono - ma faremo di tutto perché sia un esame vero, serio. È un esame snello ma era giusto per i ragazzi farlo in presenza. Speriamo di rientrare tutti a scola a settembre".

Per rispettare le misure di sicurezza imposte dal Covid-19, i maturandi devono presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione e lasciare l'edificio subito dopo aver finito la prova. Il candidato può chiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione per l'esame e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per arrivare. Una volta arrivato lo studente, che può essere accompagnato da una sola persone, deve lavare le mani usando il dispenser con il gel - non sono necessari i guanti - e deve presentare all'accoglienza i moduli che attestino assenza di sintomatologia respiratoria, di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, di non essere stati a contatto con persone positive. Il maturando deve portare da casa la mascherina che può togliere soltanto durante il colloquio, mantenendo comunque la distanza di 2 metri dai commissari.

Presentazione di moduli di autodichiarazione, mascherine e percorsi dedicati riguardano anche i commissari d'esame e i presidenti. Gli insegnanti ritenuti “fragili” fanno parte delle commissioni, ma seguono l'esame a distanza. Le aule devono essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame, mattina e pomeriggio. Per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza sono stati stanziati 39 milioni per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l'acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita dall'edificio. Molte scuole hanno scelto di far svolgere gli esami in locali grandi o all'aperto come palestre, aule magne, sale professori o gazebo.

Gli studenti con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la presenza di eventuali assistenti. Per loro, non essendo possibile garantire il distanziamento dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la mascherina. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di classe ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuare la prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

Azzolina: “Sono emozionata, siete forti”

"È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poco si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!", ha scritto su Facebook la ministra Azzolina, che in un video postato nella notte dice: "La notte prima degli esami è lunga anche per il ministro dell'Istruzione: sono molto emozionata. Voi avete vissuto un’emergenza difficile e avete dato una grande prova. Ce l'avete messa tutta se avrete studiato. La maturità 2020 è un ponte verso il futuro. Siete stati forti, coraggiosi, l'Italia ha bisogno di persone preparate che coltivino le proprie passioni; spero che i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore".