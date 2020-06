Maturità 2020, Conte: dovrete essere protagonisti di Italia migliore

“Tirate fuori il meglio di voi” è l’augurio del presidente del Consiglio ai maturandi. Un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell'emergenza Coronavirus, ma anche per le modalità di svolgimento: prevista un’unica prova orale

"Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che affronteranno la prova orale dell'esame di maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un'Italia migliore". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il capo di governo sottolinea che i maturandi hanno già dovuto affrontare la difficile prova di studiare da soli, a causa della pandemia. "Noi - conclude Conte - stiamo lavorando con la Ue al piano Next generation proprio per le generazioni che verranno”. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE). Un pensiero per i 500mila maturandi arriva anche dalla ministra Azzolina: "Siete stati studenti e studentesse resilienti, avete reagito, sono orgogliosa di voi. La vostra maturità quest'anno è eccezionale ma non è meno importante.

Maturità 2020 approfondimento Maturità 2020, esame orale per 515 mila studenti. INFOGRAFICHE Ci siamo. Per mezzo milione di studentesse e studenti è arrivato il momento dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, la #MaturitaVentiVenti, come recita uno degli hashtag più diffusi sui social. Un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell'emergenza sanitaria. Ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi infatti sosterranno solo la prova orale.

500mila studenti approfondimento Maturità, a Roma chitarrista suona "Notte prima degli esami". VIDEO Ciascun studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l'ultimo anno nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e accertate le conoscenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Crediti rivisti Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest'anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.