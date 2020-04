Cala per la prima volta in Italia il numero dei positivi al coronavirus: sono 108.237, 20 in meno in un giorno ( I dati del bollettino della Protezione civile ). Braccio di ferro sulle riaperture: il Governo vuole un avvio differenziato, mentre i governatori del Nord premono per un'unica data. "Guai a dividersi", avverte Speranza. Il trasporto pubblico e' uno dei nodi della Fase 2. Oggi audizione della Lamorgese in commissione Affari costituzionali sulle iniziative per l'emergenza. La app che dovrà tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica. Al via il nostro approfondimento Ultima Chiamata