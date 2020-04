Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale, Pasquale Sommese, e al vicesindaco di Saviano dai carabinieri. Questo nell'ambito delle indagini sugli assembramenti di sabato scorso nel paesino in provincia di Napoli, durante il corteo funebre per il primo cittadino Carmine Sommese, morto a 66 anni per Coronavirus. Intanto, ieri in Campania su 2.458 tamponi eseguiti ieri, 61 sono risultati positivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:21 - Folla a corteo funebre, multe per sindaci e consigliere

Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale, Pasquale Sommese, e al vicesindaco di Saviano dai carabinieri. Questo nell'ambito delle indagini sugli assembramenti di sabato scorso nel paesino in provincia di Napoli, durante il corteo funebre per il primo cittadino Carmine Sommese, morto a 66 anni per Coronavirus. Domani, a quanto si apprende, saranno notificate altre sanzioni. I militari, su delega della procura di Nola, stanno identificando le centinaia di persone scese per strada per l'ultimo saluto al sindaco. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la quarantena per il comune di Saviano, in attesa che siano sottoposti a tampone i partecipanti al corteo, in modo da escludere il rischio di un focolaio epidemico.

7:16 - Altri otto positivi a Scafati

A Scafati, in provincia di Salerno, si sono registrati altri otto casi positivi ieri. Il sindaco Cristoforo Salvati annuncia, con un post su Fb, di voler chiedere al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, un intervento sulle persone risultate positive al Coronavirus che si trovano ai domiciliari. "La proposta che sottoporrò al governatore De Luca - scrive sul social - è di prevedere l'isolamento dei soggetti positivi, allontanandoli dai contesti familiari. Per fare ciò bisogna individuare strutture ricettive o case di accoglienza che possano dare ospitalità a tutti i positivi che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero, ma che devono necessariamente restare isolati dagli altri fino a quanto non risultano nuovamente negativi".

7:11 - Ieri 61 positivi in Campania, 4.135 in totale

Su 2.458 tamponi eseguiti ieri in Campania 61 sono risultati positivi. Sono ora 4.135 i contagiati in Campania (53.548 i tamponi in totale). Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania.

7:07 - Ariano Irpino "zona rossa" fino a domani

La "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (Avellino) è stata prorogata fino a domani: "Tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione". Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-2019.