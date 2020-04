Un bonus di 500 euro per nucleo familiare, da spendere per le vacanze in Italia. Un'idea per rilanciare il turismo che, in questa fase di emergenza sanitaria, risulta uno dei settori più colpiti: così la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha rilanciato su Twitter un post scritto da Maria Elena Boschi, anche lei in quota Italia Viva (il partito fondato da Matteo Renzi dopo la scissione dal Pd). Questo bonus, si legge nel post, "serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d'ossigeno per un'industria in ginocchio".

A sostegno delle famiglie

Pochi giorni fa la ministra Bonetti aveva proposto di riaprire i parchi a turno per poter fare giocare bambini e ragazzi, in vista del 4 maggio, quando dovrebbero finire le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. “Nell’emergenza è stato giusto chiedere un sacrificio”, aveva detto la Bonetti, “adesso però dobbiamo restituire” ai bambini “lo spazio del gioco e dello sport”. E per farlo pensa a “un coinvolgimento massiccio del terzo settore. Per gestire i flussi in entrata e in uscita, per esempio, disinfettando prima e dopo ogni ‘turno’ i giochi stessi” e “vigilando sul distanziamento”.