Scatterà domani (e sarà in vigore fino al 3 aprile) l'ulteriore stretta alle attività "non essenziali" decisa ieri sera dal Governo Conte per contrastare l'emergenza coronavirus. Già da oggi in vigore invece in autonomia in Lombardia e Piemonte: multe fino a 5mila euro per chi non le rispetta.Ieri nuovo record di decessi in un giorno ( I NUMERI GRAFICI E MAPPE ): 793, per un totale di 4.825 (oltre tremila malati in terapia intensiva). Conte parla della "crisi più difficile per l'Italia dal dopoguerra". All'appello del Governo per una task force di altri 300 medici hanno risposto in 7.220.