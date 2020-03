Nel Regno Unito il numero di casi di contagio da coronavirus ha superato quota 5.000 (5.067). Lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. I bilancio dei morti è salito a quota 233, mentre i guariti sono 65 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE INFO DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

Le misure della Gran Bretagna contro il coronavirus

Nel Paese oltre 70mila persone sono state sottoposte al test negli ultimi giorni. Intanto, come riportato da Sky News, per far fronte all’emergenza, circa 20 mila persone, tra staff medico e sanitario qualificato, confluiranno nella sanità pubblica britannica, grazie ad un accordo raggiunto con il settore della sanità privata. Inoltre, il ministro britannico della sanità, Matt Hancock, ha riferito che sono circa 4500 i lavoratori in pensione del settore sanitario che hanno dato la loro disponibilità a rientrare a lavoro per l'emergenza. Il governo, nel mentre, ha lanciato l’hashtag #StayHomeSaveLives (#StaiaCasaSalvaVite) e il primo ministro Boris Johnson si è fatto capofila nel diffondere il messaggio twittando un'immagine di dipendenti del servizio sanitario pubblico, l'Nhs, con cartelli che recitano: "Noi rimaniamo qui per te, per favore rimani a casa".

