“Abbiamo attivato tutte le misure. È stata istituita una cabina di regia. Non sappiamo ancora chi è il paziente zero”. Sono queste le prime indicazioni arrivate dalla conferenza nella sala stampa di Palazzo Lombardia, convocata per fare il punto sui casi di Coronavirus registrati nel Lodigiano (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL MONITO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ITALIANI ALLA CECCHIGNOLA LASCIANO QUARANTENA).

“Non sappiamo chi è il paziente zero"

Il 38enne ricoverato a Codogno è in “gravi condizioni”, "è in terapia intensiva, sta meglio di ieri sera, sta leggermente migliorando", ha spiegato l’assessore Gallera (LO SPECIALE - LE TAPPE). “Ha avuto i primi sintomi il 15 febbraio, è andato in pronto soccorso il 18 ma è stato rimandato a casa. Poi però le condizioni sono peggiorate ed è tornato in ospedale dove è stato ricoverato. Solo dopo le domande dei medici, la moglie ha ricordato che a inizio febbraio aveva incontrato a cena un amico di ritorno dalla Cina", ha detto Gallera. Il paziente dovrebbe venire spostato nel primo pomeriggio (I PAESI DEL MONDO DOVE CI SONO STATI CONTAGI - DOMANDE E RISPOSTE DEL MINISTERO). “Abbiamo poi recuperato subito anche la persona che era tornata dalla Cina il 21 gennaio, il suo amico. Ora è al Sacco. Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus, potrebbe non essere da lui ma potrebbe anche essere che è guarito. Non abbiamo la certezza di quale sia il caso indice" (L'IMPATTO SUL TURISMO IN ITALIA - LE PAROLE DI BURIONI).

“6 casi positivi”

"Sono sei i casi di positività al coronavirus" in Lombardia, ha detto l'assessore Gallera. "Stiamo indagando, sono 3 persone che si sono presentate con quadro clinico di polmonite all'ospedale di Codogno, stiamo cercando di capire se ci sono stati contatti con i primi 3 casi", ha aggiunto la dottoressa Maria Gramegna, dirigente dell'assessorato al Welfare, che ha parlato di sintomi "importanti di polmonite". Invece "il paziente ricoverato al Sacco sta bene" e la situazione della moglie del primo ricoverato "è positiva. Tutte le persone positive sono portate al Sacco quando sono in grado. "Abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone".

Gallera: invitiamo alla calma

"Il messaggio che diamo a chi abita a Codogno e Castiglione d'Adda è di rimanere a casa. Chiediamo di rimanere al proprio domicilio e a chi è stato in contatto con questi casi di chiamare il 112. La situazione è estremamente nuova, particolare per il nostro paese, invitiamo alla calma”, ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. L'invito a restare in casa viene fatto anche "a Casalpusterlengo in via assolutamente precauzionale”.

Fontana: misure necessarie ma no panico

"Le misure che assumiamo non devono essere viste come qualcosa di terribile, drammatico e preoccupante ma sono gli unici mezzi per evitare diffusione del contagio. In altre parti del mondo, anche in Cina, si è dimostrato che questo sistema contribuisce in modo stanziale a bloccare la diffusione", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando delle misure attivate dalla Regione dopo il primo contagio da Coronavirus nel lodigiano. "Non dobbiamo diffondere il panico ma le misure, che potremo rivalutare dopo la riunione con il ministro Speranza, che sta arrivando, sono fondamentali per il bene della comunità".