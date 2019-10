Ci sono due sospettati per la morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata da un tentativo di scippo (LA RICOSTRUZIONE). I due sono in stato di fermo e sono sotto interrogatorio alla Questura di Roma; hanno 21 anni, uno è incensurato, l'altro no. Secondo quanto si apprende, uno dei due sospettati è stato segnalato agli agenti da un parente.

La denuncia di un parente

Sarebbe stato proprio il famigliare, forse il genitore di un ragazzo, a presentarsi in polizia denunciandone il presunto coinvolgimento nell'omicidio. "Ha fatto una cazzata", sarebbero state le parole pronunciate agli agenti. E' a questo punto che i due 21enni sono stati rintracciati e portati in Questura per essere interrogati.

La ricostruzione

La Procura di Roma procede per il reato di omicidio volontario e si cerca ancora di capire cosa sia successo la notte del 24 ottobre. Potrebbe non essersi trattato di una semplice rapina. Tutto è successo in pochi attimi. Luca e la fidanzata verso 23.30 sono usciti da un pub in zona Appio, dopo aver bevuto una birra. Una volta fuori dal locale, la ragazza è stata strattonata nel tentativo di sottrarle la borsa. E' stata poi colpita con una mazza alla testa ed è caduta a terra. Luca ha reagito, ha rincorso gli aggressori ma è stato colpito alla testa dal proiettile di una pistola.

