Prima notte in carcere per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati di aver ucciso, a Roma, il 24enne Luca Sacchi con un colpo di pistola alla testa. (LE FOTO DEI FERMATI) Per oggi è prevista l'udienza di convalida del fermo. Intanto si continua a indagare sul movente dell’omicidio: in un primo momento si è parlato di una rapina finita in tragedia, ma potrebbero esserci anche delle questioni di droga alla base di quanto accaduto. Un teste, citato nel decreto di fermo disposto dalla Procura, ha detto che la fidanzata di Sacchi, presente al momento dell’omicidio, "in quel contesto aveva lasciato uno zaino che lui stesso aveva constatato contenere soldi divisi in due mazzetti da 20 e da 50 euro. Accertata la presenza del danaro la ragazza aveva ripreso lo zaino mentre arrivava subito dopo il Del Grosso". Un’ipotesi è quindi quella che la coppia volesse acquistare della droga, ma la giovane nega questa circostanza. (LA RICOSTRUZIONE - IL RACCONTO DELLA FIDANZATA - IL LUOGO DELLA RAPINA - LA POLEMICA TRA CONTE E SALVINI)

La ricostruzione

I due 21enni sono stati trovati dopo che la mamma di Del Grosso si è presentata in commissariato dicendo: "Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi". Secondo il pm, Del Grosso e Pirino avrebbero dovuto consegnare della droga "ad un gruppo di amici della vittima, ma in realtà erano intenzionati a rapinare i giovani dei soldi che sapevano detenere in uno zaino da donna". I due ragazzi, secondo il pm, si sarebbero avvicinati alla coppia "a bordo di una Smart di colore chiaro”, armati di un revolver calibro 38 e di una mazza da baseball, poi ritrovata, con la quale hanno colpito alla nuca la fidanzata di Sacchi. Il 24enne, a quel punto, avrebbe affrontato l’aggressore che avrebbe esploso il colpo di pistola “da distanza ravvicinata in direzione del capo". Ieri, il capo della polizia Franco Gabrielli ha detto: "Gli accertamenti che l'autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati. Lo dico tenendo sempre ben presente, non vorrei essere equivocato su questo, che stiamo parlando della morte di un ragazzo di 24 anni". (IL LEGALE DELLA FAMIGLIA SACCHI: "LUCA NON FACEVA USO DI DROGA")