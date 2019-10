"Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: 'dacci la borsa'. Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa". È questo il racconto fornito agli inquirenti da Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni morto dopo essere stato aggredito ieri notte da due persone davanti a un pub di Roma nella zona di Appio. (IL LUOGO DELLA SPARATORIA) Per gli amici del ragazzo ”è stata peggio di un'esecuzione. Sparare un colpo alla testa a bruciapelo, uccidere per uno zainetto è assurdo. È una tragedia enorme”.

Sarebbero fuggiti a bordo di una Smart

Secondo quanto riferito da Anastasia, 25 anni, di professione babysitter, lei e Luca erano andati in via Teodoro Mommsen al pub "John Cabot”, dopo una giornata di lavoro, per bere una birra. Il locale si trova precisamente nella zona tra la fermata metro di Colli Albani e il parco della Caffarella. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 e 20. La ragazza ha riferito agli inquirenti che i due aggressori sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. Altri testimoni hanno invece raccontato che i due sarebbero scappati a piedi. A dare l'allarme è stato un tassista che si trovava a passare in via Bartoloni nella zona di Colli Albani. La Procura di Roma procede ora per il reato di omicidio volontario. Il fascicolo è affidato al pm di turno esterno Nadia Plastina, indagano i carabinieri. Gli inquirenti hanno trasmesso una prima informativa a piazzale Clodio.

Il racconto del gestore del pub

"C’è stato un colpo solo, poi tutti quelli che erano dentro hanno cercato di aiutare questo ragazzo - ha raccontato il gestore del pub - io ho dato carta per tamponare, guanti, tutto quello che poteva servire. Poi mi sono messo a fare il giro con qualche poliziotto per far vedere dove sono le telecamere".

Le testimonianze dei residenti a Sky Tg24

Sky Tg24 ha raccolto le testimonianza di alcuni residenti della zona (VIDEO). “Stavo a casa, ho sentito degli scoppi, anzi no, uno scoppio ho sentito, pensavo che giocassero con i petardi, e invece poi ho sentito delle urla, mi sono affacciato e ho visto schiamazzi, gente agitatissima”, racconta un uomo. “È successo, così, all'improvviso. C'è stato uno sparo che noi non abbiamo individuato subito, e poi invece abbiamo sentito le urla della ragazza - afferma un’altra residente - Quando sono scesa giù ho visto che c'era un ragazzo seduto per terra in preda proprio allo choc, perché poi mi hanno detto che lo sparo è arrivato sul vetro del pub, quindi poteva succedere veramente una tragedia. Spero che le forze dell'ordine e il Comune mettano dei controlli su questa strada, perché questa zona è veramente pericolosa”, conclude.

Il dolore degli amici

Tanto il dolore davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, dove è morto il 24enne. "Conoscevo Luca da quando era piccolo - racconta il papà di un amico storico - è cresciuto con mio figlio. Quando abbiamo saputo ci siamo precipitati qui. Non ho avuto il coraggio di guardare negli occhi la madre”. "Immagino il dolore della madre. Pensare che un figlio esca di casa per andare in un pub con la ragazza e non vederlo tornare più è una cosa terribile", ha proseguito. In lacrime alcuni amici che conoscono da tempo Luca e Anastasia. "Stanno insieme da qualche anno - racconta un amico - Anastasia è sconvolta. Le hanno ucciso l'uomo della sua vita davanti agli occhi”.