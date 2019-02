Un nuovo assalto a una cisterna del latte si è registrato questa mattina in Sardegna, nel Sassarese. Due uomini armati hanno fermato un autotrasportatore a Nule, lo hanno costretto a scendere dal mezzo e l'hanno legato a un albero. Poi hanno appiccato le fiamme all’autocisterna, che è stata parzialmente distrutta. Il nuovo assalto arriva nel giorno in cui, nella prefettura di Sassari, si apre il tavolo tecnico sul prezzo del latte dopo le proteste dei pastori sardi (I MOTIVI - LE FOTO). “Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni. Questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un concetto ribadito anche dal nuovo governatore della Sardegna, Christian Solinas. "Questi, purtroppo, sono fenomeni da criticare e da condannare senza se e senza ma. I pastori non credo siano questi, questi credo siano delinquenti. I nostri pastori rivendicano legittimamente una giusta remunerazione del loro lavoro e su questo fronte noi siamo immediatamente operativi per costruire un risposta di sistema", ha detto a Sky tg 24.

L'autista legato a un albero

L'assalto è avvenuto in una stradina di campagna sulla provinciale 7 (nel Goceano, Sassari), che collega Nule a Bitti. La cisterna stava trasportando del latte a un caseificio del Sassarese. Secondo quanto ricostruito dall'Ansa, l'autista è stato legato a un albero da due malviventi, armati di pistola e con il volto coperto. Dopo aver dato fuoco al mezzo, i due sono scappati e hanno fatto perdere le loro tracce.

L’assalto armato e l’escalation di proteste

A Nule sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bono. L’assalto armato è l'ennesimo atto di un'escalation di proteste che stanno "inquinando" la lotta dei pastori sardi per il prezzo del latte. Già diverse procure sarde si stanno occupando di questi e di altri episodi - ad esempio il blocco delle autocisterne per far buttare il latte appena raccolto sulla strada - e sono già scattate le prime denunce. Un assalto, questa volta nei pressi di Orune, nel Nuorese, si era registrato anche domenica scorsa, nel giorno in cui in Sardegna si sono tenute le elezioni regionali vinte da Christian Solinas del centrodestra.

