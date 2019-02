Seggio trasferito a Sassari, abitanti non votano

Gli abitanti della borgata di Biancareddu, a Sassari, hanno riconsegnato le schede all'ufficio elettorale del Comune per protestare contro il trasferimento del seggio dalla loro borgata in quello della vicina Palmadula. Un trasferimento che ha costretto gli elettori a spostarsi di qualche chilometro nella Nurra per esercitare il diritto di voto. Questa mattina due donne in rappresentanza dei circa cento residenti di Biancareddu si sono presentate all'ufficio elettorale del Comune, in piazza Santa Caterina, con in mano una sessantina di schede che avrebbero voluto depositare negli uffici, in segno di protesta. Gli impiegati del Comune hanno verbalizzato l'episodio ma hanno restituito le schede alle due donne, non essendo loro autorizzati a prenderle in consegna.