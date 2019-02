Procede a rilento lo spoglio per le elezioni regionali in Sardegna . Il centrodestra è in testa con Christian Solinas, che, secondo i primi dati parziali, si attesta oltre il 45% contro il 36% circa del candidato di Centrosinistra Massimo Zedda ( I CANDIDATI ).

Crolla il M5S. Conte: "Nessuna conseguenza per il governo". Di Maio: "Domani novità"

Test importante, quello sardo, per il governo gialloverde. Ma da Sharm El-Sheikh, dove partecipa al vertice Ue-Lega Araba, il premier Giuseppe Conte ribadisce: "Non mi pronuncio sulle valutazioni politiche" del voto in Sardegna "ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale". Sulla stessa posizione il leader pentastellato Di Maio, che però annuncia da domani novità sulla riorganizzazione del Movimento.

Affluenza in lieve rialzo

In una tornata perturbata da timori per l'ordine pubblico per la protesta dei pastori e dominata dai social dove ancora una volta ieri il ministro dell'Interno Salvini (e non solo lui) ha infranto il silenzio elettorale per invitare a votare la Lega, l'affluenza alle urne è stata poco più alta rispetto a cinque anni fa. Nonostante i continui appelli al voto e qualche seggio affollato ieri mattina, evidentemente un'eccezione, alle urne si è presentato il 53,77% contro il 52,28% delle regionali del 2014, secondo i dati elaborati dalla Regione Sardegna. Le percentuali più elevate si sono registrate nel collegio di Cagliari (55,47%) e Sassari (54,65%), quelle più basse nel Medio Campidano (50,85%) e nell'Oristanese (51,26%).