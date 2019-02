È previsto per oggi il vertice a Cagliari, in Prefettura, tra i pastori sardi che chiedono un prezzo più equo per il latte (I MOTIVI DELLA PROTESTA) e il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Gli allevatori sperano di ottenere il prezzo di un euro più Iva al litro, e la stessa proposta è stata messa sul piatto dalle organizzazioni agricole, in primis Coldiretti. Ma la trattativa è in salita. Gli industriali propongono 70 centesimi di acconti per ricominciare a lavorare. "E appena il mercato si riprende, grazie alle attività messe in campo dalle istituzioni, ci rincontriamo e aggiorniamo il prezzo", fa sapere Assolatte. Intanto ieri la protesta è continuata con l’assalto a un furgone frigo carico di latte della ditta Ferruccio Podda, a opera di cinque persone a Santa Maria Navarrese, in Ogliastra.

Assalto a un furgone frigo in Ogliastra



Il furgone è stato accerchiato dai manifestanti che, dopo aver costretto l'autista ad aprire il portellone, hanno rovesciato sull'asfalto tutti i contenitori di latte presenti all'interno. Il fatto è avvenuto mentre l'autista era impegnato ad effettuare una consegna al supermercato Pam del centro costiero ogliastrino. L'azione è stata notata da diversi passanti e segnalata alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Maria Navarrese. I responsabili dell'azione hanno agito a volto scoperto. L'autista, un giovane di Villaputzu, ha sporto denuncia nella stazione dei carabinieri del suo paese.

Coldiretti organizza il primo Pecorino Day



Intanto, per sostenere i pastori Coldiretti ha organizzato per domenica 17 febbraio il primo Pecorino Day con appuntamenti nei mercati degli agricoltori e degli allevatori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia. Tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti a base di latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. Da Vicenza a Torino, a Roma, Napoli, Lecce, Catania, Trapani sono in programma iniziative ad hoc con degustazioni guidate, presentazione dei prodotti salvati dall'estinzione e preparazione di ricette dagli agrichef, i cuochi contadini. "Da salvare - scrive Coldiretti in una nota - ci sono 6,2 milioni di pecore e un settore di eccellenza del Made in Italy agroalimentare, che con la pastorizia garantisce presidio socio-economico e ambientale dei nostri territori, ma rappresenta anche un patrimonio ineguagliabile di biodiversità"