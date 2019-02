Sono passati sei mesi dal 14 agosto, il giorno in cui il ponte Morandi di Genova è crollato, portandosi via con sé la vita di 43 persone. Ma la Liguria “non si è mai arresa”, come sottolinea il suo presidente, Giovanni Toti, su Facebook. “Il mio pensiero oggi va prima di tutto alle 43 vittime e alle loro famiglie”, scrive il governatore. “Lo sguardo è sempre rivolto verso il futuro, per la Liguria e per tutti i cittadini che non si sono mai arresi, nonostante le difficoltà. A Genova si è spezzato un ponte, ma la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti, ogni giorno di più. Lavoriamo per voi”.

I lavori sul viadotto

Alla vigilia della ricorrenza semestrale, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato via Twitter: “Come promesso Autostrade per l'Italia pagherà l'intera somma della demolizione e ricostruzione del ponte di Genova. In una lettera l'impegno: 290,9 milioni che doverosamente tornano così alla collettività. Bene così". Ricostruzione che potrà cominciare solo quando lo permetteranno i lavori di demolizione, iniziati dal moncone ovest del viadotto l’8 febbraio scorso (FOTO): quel giorno, dopo dieci ore di operazioni, è stata portata a terra la trave da 900 tonnellate tra la pila 7 e 8. La società di Giovanni Castellucci, però, è stata esclusa dalla gara per i lavori del ponte, così come voluto dall’esecutivo gialloverde. Aspi, infatti, pagherà per i lavori ma non è stata considerata tra le papabili: per la realizzazione del nuovo ponte è stato scelto il progetto di Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, basato sull’idea di Renzo Piano. Secondo il sindaco/commissario Marco Bucci, "l'ultima parte demolita sarà a fine maggio, primi di giugno, ma la ricostruzione partirà prima, il 31 marzo”.

L’inchiesta sul crollo

Intanto, procedono le indagini della procura di Genova relative al crollo del viadotto. Recentemente cinque nuovi nomi sono stati iscritti nel registro dai pm: si tratta di tecnici e dirigenti di Autostrade per l’Italia e Spea, le due società a loro volta coinvolte nell’inchiesta. Per loro l'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti che sarebbero in stato critico, tra cui il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova. La Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni e sequestri in diverse sedi delle due società, acquisendo documentazione sui vari ponti a rischio.