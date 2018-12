Non avrà gli stralli, "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del ponte Morandi", ma avrà lo spirito di Genova, anche grazie alla forma che ricorda la chiglia e la prua di un’imbarcazione. Il nuovo viadotto autostradale del capoluogo ligure sarà costruito in base al progetto di Renzo Piano, che supervisionerà l’operazione, da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, e costerà 202 milioni di euro al netto dell'Iva.

Come sarà il ponte

Il nuovo viadotto di Genova sarà realizzato sullo stesso tracciato del ponte Morandi e, riporta il Secolo XIX, sarà lungo 1.100 metri. Il progetto prevede 19 pile in cemento armato (tre in meno rispetto alla prima proposta di Piano) di sezione ellittica (3x9,5 metri) posizionate a 50 metri l’una dall’altra. Una distanza che sale invece a 100 metri per le campate sul torrente Polcevera e sulle linee ferroviarie. Sono poi previste tre corsie per ciascun senso di marcia, comprese le due di emergenza assenti sul vecchio ponte. L'impalcato sarà realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo, con un'altezza complessiva della carpenteria metallica di 4,3 metri al centro della sezione di impalcato. Ci saranno anche una barriera protettiva antivento, un sistema di approvvigionamento energetico fotovoltaico e dovrebbero restare i 43 elementi luminosi per commemorare le vittime del 14 agosto.

Quando sarà costruito il ponte

“Serviranno 9 mesi per costruire - ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci - Si partirà a marzo dal lato ovest: altri tre mesi per i collaudi ma già a Natale 2019 si vedrà l’impalcato».