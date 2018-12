Il nuovo ponte che sostituirà il Morandi sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme a Fincantieri e Italferr. È quanto rivelato da Ansa che cita fonti vicine alla struttura commissariale. Il progetto sarà eseguito da Italferr sull'idea dell'architetto genovese Renzo Piano. Secondo fonti fonti vicine al dossier, i costi per la costruzione del ponte di Genova saranno all'incirca 220-230 milioni.

Perito Aspi: “Cedimento stralli non è stata causa del crollo”

Intanto, il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, ha diffuso una nota in cui dichiara che "in attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Il perito si riferisce alle analisi effettuate e “non ancora completate” dal laboratorio Empa di Zurigo su reperti del ponte Morandi.