Ci sarebbe uno dei leader della Curva Nord dell’Inter tra gli ispiratori dell’attacco ai tifosi del Napoli che ha preceduto il match di San Siro dello scorso 26 dicembre. A fare il suo nome, davanti al gip di Milano Guido Salvini, impegnato negli interrogatori nel carcere di San Vittore, è stato uno dei tre ragazzi arrestati nelle ore successive ai tafferugli nei quali ha perso la vita Daniele Belardinelli (CHI ERA), dopo essere stato investito da un'auto (VIDEO - FOTO), il cui conducente è ancora ricercato. Una scelta processuale che ha costretto l’avvocato del ragazzo a rinunciare al mandato in quanto l'ultrà indicato era già un suo assistito (LE ARMI USATE DAI TIFOSI).

Le indagini sulla morte di Belardinelli

Per questa ragione, l'interrogatorio è proseguito con l'assistenza di un altro legale. Da alcune indagini difensive sarebbero anche emersi dubbi sulla ricostruzione dell'incidente che ha visto coinvolto Belardinelli. La vettura, indicata come un Suv, stando a indagini difensive sarebbe stata diretta verso lo stadio, non in uscita da Milano come da una prima ricostruzione, e avrebbe invaso la corsia opposta. Così come c’è da capire se il conducente della vettura avesse a che fare con gli scontri o passasse di lì per caso.

La ricostruzione dell'episodio

I pm di Milano, riferendosi agli scontri, hanno parlato di un vero e proprio agguato preordinato, un assalto guidato da due persone, una delle quali impartiva ordini in francese. Un attacco che ha trasformato le strade di Milano in un ring da "combattimento", quando i tifosi del Napoli, per respingere l'aggressione, sono scesi dai van che li trasportavano allo stadio. Bastoni, mazze, roncole e razzi, aste e cinture: queste le armi utilizzate dai tifosi. Su queste piste i pm di Milano stanno svolgendo le indagini sugli scontri durante i quali è morto l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli. Indagini che adesso puntano a identificare gli altri partecipanti alla rissa e individuare il conducente del Suv che ha travolto il 39enne. Secondo alcune testimonianze, c'erano "tre o quattro persone" che rasportavano un uomo (Belardinelli, ndr) che aveva "i pantaloni stracciati", mentre i soccorritori urlavano: "Ha le gambe rotte". Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha intanto emesso sette Daspo a carico di ultras interisti. Si tratta di sette dei nove indagati (compresi gli arrestati interrogati oggi, 29 dicembre, a San Vittore) e il provvedimento è esteso alle competizioni internazionali: buona parte di loro risulta avere numerosi precedenti penali e cinque erano già stati colpiti da Daspo (emessi anche in altre province).

Data ultima modifica 29 dicembre 2018 ore 16:15