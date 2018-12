Sono tre i tifosi arrestati, finora, in relazione agli scontri tra le tifoserie di Inter e Napoli che hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli, ultrà lombardo che si trovava nella zona dei tafferugli, in via Novara a Milano, poco prima del match di San Siro tra nerazzurri e partenopei giocato ieri, 26 dicembre. Il 39enne è deceduto nella mattinata di oggi a causa delle gravi lesioni interne riportate dopo essere stato investito da un suv. L’episodio è avvenuto poco dopo quella che il procuratore Marcello Cardona ha definito: "Un'azione squadrista ignobile" (LE PAROLE DEL QUESTORE). A un’ora dall’inizio di Inter-Napoli, infatti, circa 100 ultrà nerazzurri, insieme ad alcuni supporter del Varese e del Nizza, avrebbero teso un vero e proprio agguato nei confronti di alcuni autobus di napoletani che si dirigevano allo stadio (VIDEO - FOTO).

Questore di Milano: "Chiederò lo stop delle trasferte"

"Chiederò il blocco delle trasferte dell'Inter e la chiusura della curva Nord fino al 31 marzo 2019", ha detto il procuratore di Milano durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, 27 dicembre, nel capoluogo lombardo. Oltre al 35enne investito, quattro tifosi napoletani hanno riportato ferite da taglio e contusioni negli scontri (LE ARMI USATE DAI TIFOSI). I tre arrestati dovranno rispondere di rissa aggravata e lesioni. Gli agenti della Digos hanno eseguito numerose perquisizioni a carico di supporter interisti e del Varese. La Procura sta anche valutando l'ipotesi di reato in relazione all'investimento di Belardinelli: la dinamica è ancora da accertare, con la polizia che lavora sulle immagini delle telecamere di sorveglianza dalle quali si vede un suv sulla corsia di sorpasso che travolte l’ultrà. Intanto, le prime decisioni post Inter-Napoli sono arrivate dal giudice sportivo, che ha punito i supporter nerazzurri dopo gli insulti razzisti nei confronti del calciatore senegalese Koulibaly e dei tifosi napoletani. Saranno due le gare a porte chiuse, più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva Nord. Una sanzione, decisa dal giudice Gerardo Mastrandrea, per i "cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli".

Chi era Daniele Belardinelli

Mentre continuano le indagini per ricostruire la dinamica della morte di Daniele Belardinelli, sul tifoso emergono nuovi particolari. Aveva 39 anni, era sposato e con due figli, faceva parte del gruppo ultrà del Varese "Blood and Honour" (frangia più estrema del tifo biancorosso, storicamente gemellato con quello dell'Inter). Belardinelli non era un volto nuovo nel mondo dei gruppi organizzati e in passato aveva anche ricevuto due Daspo di cinque anni. L’uomo era conosciuto anche per i suoi successi con la "Fight Accademy" di Morazzone, dove praticava arti marziali, ed era socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti con sede nel Canton Ticino.