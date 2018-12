Dopo gli scontri del 26 dicembre scorso, prima della partita Inter-Napoli, in cui l’ultrà Daniele Belardinelli (CHI ERA) è morto travolto da un Suv, il prefetto di Milano Renato Saccone torna sul tema della sicurezza negli stadi e annuncia: “A gennaio faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società, Inter e Milan. La prossima partita in casa dell'Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio”. La giustizia sportiva ieri ha infatti stabilito che, a causa degli ululati razzisti all'indirizzo di Koulibaly, l'Inter dovrà giocare a porte chiuse le prossime due partite in casa e la terza con la curva nord chiusa. “Terminata l'efficacia dei provvedimenti della giustizia sportiva, potrebbe essere chiusa parte della curva della tifoseria interista”, ha aggiunto Saccone. Si è detto contrario alla decisione del giudice sportivo, invece, il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, che vanno distinti dai delinquenti ed è la risposta sbagliata”.

La questione della chiusura e lo stop alle trasferte

Il vicepremier Salvini ha aggiunto anche che le partite "a rischio" non si giocheranno più in notturna, per poter essere controllate meglio. “Una pausa di riflessione” per il calcio è quanto chiesto invece dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In caso di nuovi episodi di razzismo, come quelli avvenuti durante Inter-Napoli, anche secondo gli allenatori della Lazio, Simone Inzaghi, e del Napoli, Carlo Ancelotti, il calcio dovrebbe “fermarsi”. Oltre alla decisione del giudice sportivo, il questore di Milano Marcello Cardona ha annunciato di aver richiesto “in via d'urgenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di vietare le trasferte dell'Inter fino alla fine del campionato”. Al momento, secondo quanto si è appreso, l'Osservatorio del Viminale sulla sicurezza delle manifestazioni sportive ha già avvisato la prefettura di Firenze di una limitazione nella vendita dei biglietti per Empoli-Inter nei confronti dei residenti in Lombardia.

Saccone: “Possibili ulteriori provvedimenti”

Quello che è successo la sera di Santo Stefano è, per il prefetto Saccone, “una pagina nera per Milano”. Nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di questa mattina, si è valutato anche il dispositivo di sicurezza messo in campo. A chi gli chiedeva se si poteva fare di più per evitare l’agguato ultras, Saccone ha risposto: "Aspettiamo l'esito delle indagini ma è ovvio che tutto nasce dalle segnalazioni di polizia prima della partita, quelle di provenienza, perché si è scortati se si è organizzati. Se i viaggi in trasferta sono spontanei, no". Poi ha aggiunto: "A me interessa anche capire i legami tra le persone coinvolte, che hanno premeditato l'agguato, e la curva, perché sulla base di quello che emergerà dalle indagini potranno essere presi ulteriori provvedimenti". Il prefetto ha definito le prossime mosse come utili a “isolare i violenti”, in quanto “non si può far pagare a tutti comportamenti criminali”.

Interrogatori in Tribunale

Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati durante gli scontri pre-partita in cui è morto Belardinelli, membro di un gruppo ultrà del Varese gemellato con una parte della tifoseria nerazzurra. I tre tifosi arrestati dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni e lancio di razzi. A quanto si è saputo, uno dei quattro tifosi napoletani rimasti feriti nei tafferugli è stato colpito da una roncola che è poi stata trovata sul posto dagli investigatori della Digos.

Sette Daspo emessi dal questore

Le indagini finora condotte hanno permesso di individuare nove assalitori, tre dei quali arrestati (gli altri denunciati a piede libero). Sette di loro, tutti italiani e di età compresa tra i 18 e i 48 anni, sono stati colpiti dal Daspo emesso dal questore di Milano Marcello Cardona, esteso alle competizioni calcistiche internazionali, mentre sono in corso gli accertamenti sulla posizione degli altri due indagati e sui possibili altri partecipanti all'aggressione. Sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento hanno numerosi precedenti penali, cinque erano già stati colpiti da Daspo (emessi anche in altre province) per aver preso parte ad episodi violenti. Solo uno, di 21 anni, è incensurato.

Data ultima modifica 28 dicembre 2018 ore 15:30