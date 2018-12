Calcio: per l'Inter due gare a porte chiuse e una senza curva

Due gare a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva: questa la sanzione per l’Inter decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per i "cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli".

Le sanzioni per il Napoli

Per quanto riguarda la squadra partenopea, il giudice sportivo di serie A ha squalificato per due giornate ciascuno Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli. Il difensore ha ricevuto una giornata per l'ammonizione, in quanto già diffidato, e una per "l'ironico applauso al direttore di gara dopo l'ammonizione"; Insigne, multato anche di diecimila euro, ha invece "rivolto al 48esimo minuto del secondo tempo al direttore di gara un epiteto gravemente insultante" e la sanzione è stata aggravata in quanto Insigne è capitano.