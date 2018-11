Maltempo Italia: neve al Nord, nubifragi e trombe d'aria al Sud

E' stata una giornata di forte maltempo sull'Italia con neve al Nord e pioggia e vento forte sulle regioni del Centro Sud. Colpito da una tromba d'aria un treno nel cortonese, tre passeggeri sono finiti in ospedale. Intenso maltempo anche in Campania, dove un violento nubifragio ha danneggiato un capitello della Reggia di Caserta. Alluvioni lampo si sono abbattuti su molte province campane rendendo impraticabili le strade. Una spettacolare tromba d'aria si è formata nel porto di Salerno. In questo caso nessun ferito ma tanto spavento e danni al molo commerciale. Per mercoledì allerta gialla sulle regioni del Sud e in Sardegna LE PREVISIONI

Neve sull’Appennino tosco emiliano

Dieci centimetri di neve sono caduti sull’'Appennino modenese. Tutti i mezzi spazzaneve della Provincia sono usciti per tenere pulita la rete delle strade. Gli operatori della viabilità stanno facendo controlli sugli alberi pericolanti. Rischio ghiaccio nella notte, per l’abbassamento delle temperature previsto nella notte entreranno in azione i mezzi spargisale.

Esonda torrente nel frusinate, salvati due ragazzi

Due giovani sono stati travolti dall’esondazione di un torrente e salvati, nella notte, dalla squadra volante del Commissariato di Cassino (Frosinone). A seguito di una segnalazione, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno intravisto due persone, una travolta dalla piena e l'altra aggrappata ad un lampione. Nonostante la fortissima corrente, gli agenti sono riusciti a raggiungere i due giovani e metterli in salvo.

Roma, strade allagate e rami caduti

Forti piogge e temporali hanno colpito nel pomeriggio la Capitale. Traffico rallentato in diverse zone della città per allagamenti e la caduta di rami. Chiuso il sottopasso in direzione via Flaminia a causa di un allagamento. Strade impraticabili anche al Nomentano e in zona Tiburtina. Il traffico è rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina al tratto urbano dell'A24.

Forte maltempo in Campania, continua l’allerta

Particolarmente critica la situazione in Campania. Una tromba d’aria si è formata nel pomeriggio di martedì a Salerno nello specchio antistante il porto commerciale. Spavento tra i residenti per l’impressionante vortice che è stato avvistato a chilometri di distanza. Nessun ferito, ma il fenomeno ha provocato il ribaltamento di alcuni container allo scalo commerciale. Piogge molto forti sono cadute in tutte le province campane con picchi di 100 mm in poche ore. Inondate le strade di molti comuni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla anche per mercoledì.

Maltempo, distacco da un capitello della Reggia di Caserta

Un forte nubifragio ha causato il distacco di una porzione di capitello della facciata della Reggia di Caserta, il cui restauro era stato ultimato nel 2016. Tutta la zona è stata transennata in via precauzionale. I tecnici stanno effettuando le verifiche per accertare che l’eccezionale evento meteo non abbia provocato ulteriori danni ad altri rilievi lapidei dell’edificio.

Tromba d'aria in Puglia

Mattinata di paura nel Salento, dove un albero caduto su un treno delle Ferrovie del Sud-Est ne ha provocato il deragliamento. Nel convoglio, che viaggiava sulla tratta Casarano-Novoli, vi erano solo il macchinista e il capotreno, entrambi rimasti illesi. Nelle stesse ore, una tromba d'aria si è abbattuta a Parabita (provincia di Lecce) e ha provocato ingenti danni a strutture private. Un uomo è rimasto ferito riportando la frattura di una gamba. La tromba d'aria ha scoperchiato anche il capannone di un autosalone: le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo. Chiusa la strada provinciale che collega Taurisano a Casarano per la caduta di numerosi alberi.

Calabria, violenta tromba d'aria colpisce convoglio di pendolari

Una tromba d’aria ha investito questa mattina un treno in Calabria sulla tratta Catanzaro Lido - Crotone, in località Roccabernarda. La furia del vento ha mandato in frantumi diversi finestrini e le schegge di vetro hanno colpito i passeggeri. “Un nuvolone immenso stava venendo contro di noi, poi è stato un incubo e ci siamo buttati tutti per terra, colpiti da oggetti di ogni tipo" ha raccontato una testimone". Tra i feriti, due sono stati portati in ospedale tra cui una donna in stato di gravidanza. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i 110 metri di infrastruttura danneggiata.