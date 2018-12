Maltempo, strade allagate a Fiumicino

Disagi a Fiumicino città tra le 7.45 e le 8.30 del 20 novembre per un forte temporale che ha provocato l’allagamento delle strade. L’intensità della pioggia ha causato in particolare allagamenti, per difficoltà di assorbimento, a Isola Sacra e Fiumicino centro, come in via del Serbatoio, via Coni Zugna, viale delle Meduse, proprio nella fascia oraria interessata dall'ingresso degli alunni nelle scuole, con ripercussioni sulla viabilità locale. Infiltrazioni in una scuola materna, per cui sono già in corso le riparazioni. Non sono segnalate, tuttavia, dalla Protezione civile locale e dalla Polizia Locale altre problematiche particolari, a parte un incidente stradale, senza conseguenze.

Disagi a Roma

Allagamenti, rami caduti e rallentamenti al traffico a Roma, colpita nel primo pomeriggio da forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Valchetta Cartoni in direzione via Flaminia a causa di un allagamento. Strade allagate anche al Nomentano e in zona Tiburtina. Rami caduti sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Si registra traffico rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina al tratto urbano dell'A24.

Data ultima modifica 20 novembre 2018 ore 17:49