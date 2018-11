Maltempo, tromba d’aria investe treno in Calabria: alcuni feriti lievi

Una tromba d’aria ha investito stamattina un treno in Calabria, all’altezza della stazione di Roccabernarda (in provincia di Crotone). Si tratta del convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone. Il vento - intorno alle 7.30 - ha sballottato il treno, che è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi e le schegge di vetro hanno colpito i passeggeri. Tra i feriti, due sono stati portati in ospedale: nessuno, secondo i vigili del fuoco, sarebbe grave.

Due smottamenti nella stessa zona

Il mezzo colpito dalla tromba d'aria è stato spostato alla stazione di Botricello (in provincia di Catanzaro), in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il transito dei treni. Dalla stazione di Catanzaro Lido, poi, è partito un altro convoglio per accompagnare i passeggeri fino a destinazione. Nella stessa zona, l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Crotone (IL METEO) ha provocato anche l'interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria ionica fra le stazioni di Isola-Capo Rizzuto e Cutro. La linea è bloccata a causa di due smottamenti. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo di bus, in attesa della conclusione delle verifiche sulla linea.

Tromba d'aria e piogge violente

Oltre a investire il treno, la tromba d'aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi. Ha colpito la fascia ionica del Crotonese, in particolare la zona tra Roccabernarda e Cutro, arrivando fino a Botricello, nel Catanzarese. Violenti piogge, poi, hanno provocato allagamenti. I danni maggiori si sono registrati a Cutro, dove la forza del vento ha divelto i tetti di diversi edifici, tra i quali quello dell'istituto scolastico e della Banca di credito cooperativo. Alcune auto sono state danneggiate dalla caduta di tegole e alberi. Strade e scantinati allagati sono segnalati soprattutto nella zona di Botricello.

Data ultima modifica 20 novembre 2018 ore 12:20