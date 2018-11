Meteo, le previsioni di domani mercoledì 21 novembre

La forte ondata di maltempo che sta interessando l’Italia ha diviso il Paese in due: gelo e neve al Nord, piogge violente e venti burrascosi al Centro Sud. Particolarmente critica la situazione al Meridione con piogge intense e trombe d’aria che si sono abbattute in Calabria e nel Salento. Importanti allagamenti si sono verificati in Campania, con oltre 100 mm di pioggia caduta in provincia di Salerno. Disagi anche nell’area della Capitale con strade inondate e nel frusinate dove due ragazzi sono stati salvati da un torrente in piena. Al Nord le temperature si sono mantenute molto basse con neve a bassa quota sui rilievi tosco emiliani. Dieci centimetri sono caduti sull’Appennino modenese, sopra i 600 metri.

Le previsioni al Nord

Tempo nuvoloso al Nord Ovest con deboli piogge su Piemonte, Liguria ed Emilia. Neve sulle Alpi a partire dai 1200 metri. Attenzione al ritorno delle nebbie mattutine sulle pianure centro orientali, in parziale diradamento nel corso del giorno. Temperature in aumento di 3-4 gradi con valori massimi tra 8 e 12 gradi. Bora moderata sull’alto Adriatico in graduale calo.

Le previsioni al Centro

Mattinata discreta sulle regioni centrali. Dal pomeriggio è atteso un nuovo afflusso di aria instabile con rovesci sparsi lungo la fascia tirrenica. Piogge importanti sono attese sul Lazio, soprattutto nel pontino e frusinate. Precipitazioni meno intense sono previste in Toscana. Tempo in prevalenza asciutto sull’area adriatica con venti di direzione settentrionale. Temperature miti e comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo in miglioramento ma sempre in un contesto molto variabile. Dal pomeriggio sono attese piogge in intensificazione sulle regioni tirreniche. Campania e Calabria le regioni più interessate dal maltempo anche se non raggiungerà l’intensità registrata martedì. Le temperature si manterranno piuttosto elevate con massime comprese tra 15 e 20 gradi.