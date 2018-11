Mattinata di paura nel Salento, dove un albero caduto su un treno delle Ferrovie del Sud-Est ne ha provocato il deragliamento. Nel convoglio, che viaggiava sulla tratta Casarano-Novoli, vi erano solo il macchinista e il capotreno, entrambi rimasti illesi. Nelle stesse ore, una tromba d'aria si è abbattuta a Parabita (provincia di Lecce) e ha provocato ingenti danni a strutture private. In particolare i tetti di alcuni capannoni sono stati scoperchiati. Non si segnalano feriti.

Una seconda tromba d'aria di uguale potenza ha interessato, intorno alle 11, il Taurisano, Casarano e Ugento. Il forte vento ha provocato danni a strutture e un uomo è rimasto ferito, riportando la frattura di una gamba. La tromba d'aria ha scoperchiato anche il capannone di un autosalone: le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo. Chiusa la strada provinciale che collega Taurisano a Casarano per la caduta di numerosi alberi. Per tutta la giornata in Puglia è attiva un'allerta per piogge forti e venti di tempesta.