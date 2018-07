Spari, pestaggi, insulti: le aggressioni razziste degli ultimi giorni

Aggressioni, inseguimenti, insulti e spari. Negli ultimi due mesi in Italia ci sono stati numerosi casi di attacchi che hanno avuto come denominatore comune lo sfondo razzista. L’ultimo episodio si è verificato a Moncalieri, nel Torinese, e ha coinvolto l’atleta azzurra di lancio del disco Daisy Osakue, colpita ad un occhio da un uovo lanciato da una macchina in corsa. I carabinieri non parlano di motivi razziali. Ma lei non ha dubbi: volevano colpire una ragazza di colore. Poche ora prima ad Aprilia, provincia di Latina, un 43enne marocchino, scambiato per un ladro, è morto dopo un inseguimento in auto. A Partinico, nel Palermitano, un richiedente asilo è stato aggredito e insultato mentre lavorava come cameriere in un bar della città. E nei giorni precedenti ci sono stati diversi episodi di spari con armi ad aria compressa contro stranieri, immigrati e anche una bimba rom. Ecco i casi avvenuti tra giugno e luglio in tutta Italia.

L’aggressione alla campionessa azzurra Daisy Osakue

A Moncalieri, in provincia di Torino, nella notte tra il 29 e il 30 luglio, l’atleta azzurra di lancio del disco, Daisy Osakue, 22 anni, italiana figlia di genitori nigeriani, finisce in ospedale dopo aver subito un’aggressione. La campionessa stava tornando a casa quando, da una macchina in corsa, le sono state lanciate contro delle uova: una l'ha colpita al volto. I carabinieri non parlano di motivi razziali. Ma lei non ha dubbi: nella sua testimonianza a Sky Tg24. "Non credo sapessero che fossi Daisy, che tifo Juve, che mi piace il blu e sono in nazionale. Semplicemente hanno visto una ragazza di colore in quel punto lì e hanno voluto fare questo 'gesto di forza'".

Aprilia, caccia al ladro finita in tragedia

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio, ad Aprilia, in provincia di Latina, un uomo di 43 anni, originario del Marocco, con piccoli precedenti, muore in seguito ad un inseguimento da parte di alcuni residenti della cittadina laziale che lo avevano scambiato per un ladro. Per l’episodio, due italiani incensurati sono stati denunciati a piede libero per omicidio preterintenzionale anche se i carabinieri escludono che la morte sia stata causata da un pestaggio prolungato.

Partinico, aggressione al richiedente asilo

Lo scorso 28 luglio, a Partinico, in provincia di Palermo, un ragazzo di 19 anni richiedente asilo, ospite da due anni in una comunità, è stato aggredito ed offeso con insulti razzisti mentre lavorava come cameriere in un bar della città. Il giovane ha riportato ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette giorni. Il gruppo lo ha preso a calci e pugni e qualcuno avrebbe anche urlato: “Vattene via sporco negro”.

Dal vicentino a Caserta: aggressioni a colpi di pistola

Il 27 luglio ci sono stati due episodi simili in 24 ore. A Cassola, in provincia di Vicenza, un operaio di 33 anni di origine capoverdiana è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre stava lavorando su un ponteggio a 7 metri d'altezza. L’uomo che ha sparato da un condominio vicino, un 40enne disoccupato, si è giustificato dicendo che il suo reale obiettivo era un piccione. Il secondo caso è avvenuto a Caserta, dove un migrante della Guinea, richiedente asilo e ospite di un centro di accoglienza di San Cipriano d'Aversa, è stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa. Il giovane, ferito superficialmente, ha detto di essere stato avvicinato da due ragazzi in moto che hanno poi fatto fuoco.

Spari con pistola ad aria compressa contro la bimba rom

A Roma, il 17 luglio, una bambina di etnia rom è stata colpita da un piombino di una pistola ad aria compressa mentre era in braccio alla madre, nella periferia Est della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si è accorta che alla figlia usciva sangue dalla schiena e, una volta arrivata all’ospedale Bambin Gesù, è stata sottoposta a un intervento chirurgico durante il quale le hanno estratto un piccolo corpo estraneo metallico molto simile a un piombino di una pistola ad aria compressa. Per l’accaduto è indagato per lesioni gravi un 50enne italiano che si è difeso sostenendo che il colpo è partito inavvertitamente.

Spari ai nigeriani mentre aspettavano il bus

L’11 luglio, a Latina Scalo, due giovani migranti, originari della Nigeria, sono rimasti lievemente feriti dopo essere stati colpiti da alcuni spari esplosi da una pistola ad aria compressa mentre aspettavano l’autobus.

Ivoriano colpito mentre era in bici a Forlì

A Forlì, in via Bolognesi, il 5 luglio, un migrante originario della Costa d’Avorio di 33 anni, è stato colpito da un proiettile partito presumibilmente da una pistola ad aria compressa. L’uomo si trovava in sella a una bici, ha raccontato, e il colpo sarebbe partito da un'auto che lo ha affiancato.

Nigeriana ferita con pistola da softair

Sempre a Forlì, un altro episodio sarebbe accaduto nella notte tra il 2 e il 3 luglio. In corso Garibaldi, una donna nigeriana sarebbe stata avvicinata da un motorino e una delle due persone a bordo l'avrebbe ferita al piede con una pistola da softair.

Maliano ferito con due piombini

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno a Napoli, in pieno centro, intorno alla mezzanotte, un 22enne maliano viene ferito all'addome con due piombini esplosi da un fucile ad aria compressa. Il giovane, che fa lo chef in un ristorante, è stato preso di mira da due sconosciuti a bordo di un'auto: "Sparavano e ridevano", ha detto il ragazzo, ma "ho temuto di morire".

Spari ai migranti al grido: “Salvini, Salvini!”

Lo scorso 11 giugno, due migranti originari del Mali, inseriti nel progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di Caserta, hanno denunciato di essere stati raggiunti da colpi di pistola ad aria compressa sparati da tre ragazzi che gridavano: "Salvini, Salvini!". Uno dei due è rimasto ferito all’addome, mentre l’altro è stato solo sfiorato dai colpi. "Venivo da casa di un amico dove ero stato ospitato - ha raccontato uno dei due migranti - è passata una Panda nera che ha fatto dapprima un paio di giri, dopo ho sentito degli spari. Ho visto che la persona che stava accanto al guidatore sparava gridando 'Salvini, Salvini, Salvini'. Siamo scappati, avevo paura e non ho realizzato subito che ero stato ferito. Me ne sono accorto dopo quando stavo a casa".