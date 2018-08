Spara piombini da un'auto in corsa, operaio indiano ferito a Terracina

Nuova aggressione ai danni di un cittadino straniero. L'episodio si è registrato nei pressi di Terracina, in provincia di Latina. Un operaio indiano di 40 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto a bordo di un'auto. Il fatto sarebbe accaduto mentre l’uomo si trovava in sella alla sua bici su via Pontina, all'altezza di via Badino vecchia. L'uomo ha riportato lievi abrasioni all'addome compatibili con i segni dei piombini ed è stato giudicato guaribile in due giorni.

I precedenti

Sempre nel Pontino, ad Aprilia, a Ferragosto un camerunense è stato ferito in strada da alcuni piombini sparati con un fucile da una finestra. Per la vicenda, sono stati denunciati tre ragazzi. Nello stesso giorno a Partinico, Palermo, cinque migranti minorenni sono stati inseguiti, minacciati e picchiati da un branco di cinque persone. Si tratta degli ultimi casi, in ordine di tempo, di aggressioni a sfondo razzista nel nostro Paese.