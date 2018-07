Aprilia, ritenuto ladro muore dopo inseguimento in auto

Pensano sia un ladro, lo inseguono e lo aggrediscono. L'uomo, un cittadino marocchino di 43 anni, muore. È successo la notta scorsa ad Aprilia (Latina). L’episodio non è ancora chiaro in tutti i suoi contorni ma due persone sono già state denunciate a piede libero per omicidio preterintenzionale. Si tratta di due italiani incensurati.

Vittima di una caccia all'uomo

Gli indizi a carico dei due denunciati a piede libero, entrambi quarantenni del luogo, sono emersi dapprima in seguito alla visione delle registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza e poi da alcune testimonianze. Uno dei due indagati era rimasto sul posto, mentre l'altro in un primo momento si era reso irreperibile, poi si è consegnato ai carabinieri. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti investigative, dopo essere finita fuori strada per l'inseguimento, la vittima è uscita con le proprie gambe dall'auto incidentata ed è stata aggredita da uno o due dei suoi inseguitori. Spetterà però all'autopsia stabilire se le lesioni mortali siano state provocate dall'incidente o dalle percosse ricevute. L'uomo era a bordo di una vettura il cui conducente è fuggito.

