Daisy Osakue, l'atleta di colore aggredita a Sky TG24: "È razzismo"

Daisy Osakue, una ragazza di origine nigeriana di 22 anni della nazionale italiana di atletica leggera, è stata aggredita nella notte a Moncalieri, alle porte di Torino. Stava tornando a casa, quando due persone dai finestrini di un'automobile, un Fiat Doblò, le ha lanciato contro delle uova, colpendola al volto per poi dileguarsi. La ragazza, primatista italiana under 23 di lancio del disco, ha riportato una lesione della cornea. "Per fortuna è soltanto una abrasione. Qualche giorno di riposo, qualche goccia e dovrei star bene", ha dichiarato. "Per me è stato un atto di razzismo - denuncia a Sky TG24 - Non mi piace utilizzare la carta del razzismo, ma secondo me è questo il caso. L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore". "A Moncalieri in quella zona ci sono diverse prostitute - ha spiegato - mi avranno scambiata per una di loro. Quei vigliacchi pensavano che fosse una di quelle ragazze che non li avrebbe denunciati".

Il suo racconto a Sky TG24: "Ero sola, non in gruppo"

In un primo momento era stato riportato che, al momento dell'aggressione, la ragazza si trovava in compagnia di alcune amiche. Ma ai microfoni di Sky TG24 ha smentito: "Ero da sola, non ero in gruppo". Nella sua testimonianza racconta di aver visto due persone, probabilmente giovani, a bordo dell'auto, che le è passata a fianco molto velocemente. "Io ho una voce e posso parlare - continua Daisy - ma non tutti hanno questa fortuna. E se la situazione peggiora e invece di tirare uova, tirassero una pietra o un pezzo di vetro?".

La reazione di Daisy: "Riuscirò ad andare a Berlino"

Alcuni post sui social network hanno condiviso una foto di Daisy in lacrime e con l’occhio ferito: ma la sua partecipazione ai prossimi europei di atletica a Berlino non è a rischio. "Il 6 agosto iniziano i campionati europei, io dovrei gareggiare il 9. "Cascasse il mondo, ma a Berlino vado assolutamente: assicuro che sarò presente e che gareggerò". "Sono italiana da quando ho 18 anni - ha aggiunto - continuo per la mia strada". Moltissime le reazioni indignate, per quello che potrebbe essere l’ennesimo episodio di razzismo in pochi giorni.

Data ultima modifica 30 luglio 2018 ore 12:33