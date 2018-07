L'atleta italiana Daisy Osakue a Sky TG24: "Aggressione razzista"

"Non credo sapessero che fossi Daisy, che tifo Juve, che mi piace il blu e sono in nazionale. Semplicemente, hanno visto una ragazza di colore in quel punto lì e hanno voluto fare questo gesto". Daisy Osakue, aggredita la scorsa notte a Moncalieri, ha pochi dubbi: "Si è trattato di razzismo". A Sky TG24 racconta di aver schivato una macchina, di aver attraversato la strada e di essere stata colpita all'occhio da qualcosa. "Ho creduto per un istante che si trattasse di acido, poi ho capito che era un uovo. "Vorrei sapere cosa volevano da me quelle due persone in macchina" dice. E aggiunge: "Io per fortuna ho una voce e posso parlare, ma se dovesse succedere a qualcun'altro? E se al posto di un uovo venisse lanciata una pietra o un vetro? Quand'è che ci muoviamo e ci rendiamo conto che la situazione è inaccettabile"? Poco dopo la diffusione della notizia dell'aggressione alla promessa azzurra del lancio del disco è arrivata la reazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Aggressione inaccettabile, spero di incontrarla". I carabinieri di Moncalieri, intanto, affermano che nei giorni scorsi sono stati segnalati casi di lancio di uova su passanti da auto in corsa; per questo motivo, al momento il gesto contro Daisy non è riconducibile a motivi razziali.

La ricostruzione dell’aggressione: "Pensavo fosse acido"

"Verso mezzanotte e un quarto ero in corso Roma a Moncalieri, stavo attraversando e ho visto un’auto che stava arrivando di corsa, a velocità aumentata”, racconta, ricostruendo l’episodio dell’aggressione. “Ho attraversato in fretta e arrivata sul marciapiede ero tranquilla. Nel momento in cui io e l’auto eravamo sulla stessa linea d’aria, ho sentito un colpo fortissimo all’occhio. Mi sono accasciata a terra, mi sono toccata l'occhio e ho visto del liquido, mi sono spaventata temendo fosse acido. Ho gridato – continua – altre persone si sono avvicinate e hanno visto gusci di uova e tuorli, ci siamo resi conto che era un uovo e mi sono tranquillizzata un po'. Quest’auto è passata e non si è fermata, mentre era a tutta velocità mi ha lanciato l’uovo”.

Daisy: "Un atto di codardia pura, è razzismo"

I carabinieri che indagano sulla vicenda non si sono ancora sbilanciati sulle motivazioni del gesto, ma per Daisy ci sono pochi dubbi: "Non hanno detto nulla, è stato un atto di codardia pura – denuncia a Sky TG24 – Hanno solamente lanciato l’uovo. Non mi piace usare la carta del razzismo ma questa volta lo è. Quella è una zona di prostitute di colore, a mio avviso mi hanno scambiata per una di loro".

Sono pronta ad allenarmi di nuovo

Sabato l'atleta azzurra partirà per Berlino dove sono in programma dal 6 agosto gli europei di atletica leggera. "Gareggerò giovedì 9 agosto, non ci sono dubbi", promette. "Sto bene, il medico mi ha detto di riposare qualche giorno. Sarò pronta a riallenarmi e continuare per la mia strada. Ho un’abrasione e delle lesioni sulla cornea e liquido sulla retina, però con riposo, gocce e cortisone dovrei stare bene".

Data ultima modifica 30 luglio 2018 ore 15:57