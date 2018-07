Da Tav a Tap, grandi opere tra stop and go

Dalle Alpi alla Sicilia, dal gas all'alta velocità, si scaldano le polemiche sulle grandi infrastrutture italiane finite nel mirino del governo o comunque al centro del dibattito per le posizioni diverse tra M5S e Lega.

Tav Torino - Lione

La più imponente e politicamente ingombrante delle grandi opere, da sempre nel mirino di ambientalisti, comitati locali e 5 Stelle è tornata in queste ore al centro delle polemiche: il Movimento 5 Stelle è contrario alla sua realizzazione, la Lega favorevole; con un costo certificato di 8,6 miliardi (la quota italiana è di 2,9) per la tratta transnazionale con una maxi-galleria lunga 57 km dovrebbe entrare in servizio nel 2029 (Tav, cos'è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni).

Terzo valico ferroviario

Tra Liguria e Piemonte, e snodo del corridoio europeo Reno-Alpi. Situazione simile a quella della Tav.

Gronda autostradale del Ponente di Genova

E' il raddoppio dell'autostrada A10 tra Genova Ovest e Vesima per alleggerire il traffico cittadino, è un'opera che vale 4,7 miliardi e la cui realizzazione prevede 10 anni di lavori e 5 grandi cantieri che dovrebbero partire già quest'anno. C'è già l'ok dell'Ue. Il M5s non la vuole, sostenendo che il traffico non è tale da giustificare l'intervento. Strategica invece per la Lega. Proprio per questo non sarebbe ora in discussione.

Pedemontana Lombarda

Il progetto fortemente sostenuto dalla giunta Maroni ora è in stallo, con solo 30 km realizzati sui 157 previsti. Poco più di un mese fa il Movimento 5 Stelle lombardo ha votato contro il completamento dell'opera.

Mose

La grande diga veneziana, progettata nel 2003 e ancora non finita, è stato definita dal M5s un "sistema di illegalità diffusa" che ha prodotto uno spreco di 5 miliardi e un danno erariale di 37 milioni.

Tap

Il gasdotto che dal primo trimestre del 2020 dovrebbe portare gas dal Mar Caspio all'Italia, ha visto il M5s in prima linea contro l'opera con i grillini schierati a fianco dei cittadini e dei comitati no Tap a difesa del territorio. Dopo una vivace contestazione alla ministra per il Sud del M5S Barbara Lezzi è intervenuto il vicepremier di Maio che ha sostenuto: "Se queste opere scontano la contrarietà dei comuni, dei sindaci, e dei comitati, è per una semplice ragione: è perchè sono state calate dall'alto"; "qualsiasi opera sul territorio italiano va fatta dialogando con le comunità. E quindi sul Tap, come sul Tav in Val di Susa, non saremo quelli che diranno mandate la polizia e sgomberate questa gente".

Le altre opere

Il nodo delle Infrastrutture è uno dei più caldi per il M5S anche per numerose altre opere importanti a livello nazionale e territoriale. Tra le altre in Emilia Romagna il passante di mezzo a Bologna; in Toscana la nuova pista dell'aeroporto di Firenze e il passante della Tav con lo scavalco di Campo di Marte; in Calabria la Sibari-Roseto.