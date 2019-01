“Crisi di governo sulla Tav? Penso proprio di no”. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli giura che la Torino-Lione non metterà in ginocchio l’esecutivo gialloverde. Ma la sempre più probabile bocciatura del progetto da parte dei tecnici che stanno effettuando l’analisi costi benefici fa vacillare nuovamente la maggioranza. La Lega, a differenza del M5s, preme per il sì alla Tav. E se non bastasse le due forze alla guida del Paese sono spaccate anche sulla vicenda delle trivelle. Lo stop alle esplorazioni che il vicepremier Luigi Di Maio vorrebbe inserire nel decreto semplificazioni non piace al Carroccio. M5s e Lega sembrano ai ferri corti come non mai. Matteo Salvini assicura di "non voler fare saltare il governo" e nega anche un rimpasto. Anche Di Maio è certo: "Matteo, Giuseppe Conte ed io troviamo sempre una soluzione". Ma la crisi di governo viene evocata apertamente nei corridoi parlamentari.

La Tav verso la bocciatura

Il principale terreno di scontro è ora sulla Torino-Lione. La valutazione dell’opera sarebbe negativa. Lo hanno fatto capire fonti del Mit, l'attesa per conoscere le osservazioni, economiche e giuridiche, e soprattutto i numeri preparati dalla task force nominata dal governo, durerà ancora qualche giorno. "Nessun mistero o melina. Il documento di lavoro preliminare è attualmente al vaglio della Struttura tecnica di missione per le opportune verifiche”, assicura Toninelli. Ma i favorevoli alla Tav come il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e il leader della Lega Salvini invocano il referendum, mentre il vicepremier Di Maio puntualizza: "Non ho letto la relazione dell'analisi costi-benefici, aspettiamo il dato ufficiale, ma M5S è contro quell’opera”. Chiamparino invita il governo a fare in fretta: "Non ha più alibi, i dati tecnici ci sono, li completi e decida". Se il verdetto sarà semaforo rosso alla nuova Torino-Lione, "chiederà al Consiglio regionale del Piemonte di indire con apposita legge un referendum consultivo". L'invito del governatore del Piemonte riguarda tutto il nord: "Se lo vorranno - dice - potranno unirsi i colleghi di Veneto, Lombardia e Liguria e Valle d'Aosta". L'eventuale consultazione popolare è accolta da Matteo Salvini: "Sono a favore della Tav e affinché vada avanti. Se l'analisi costi-benefici fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum”. Esponenti della Lega scenderanno in piazza a Torino con il movimento Sì Tav. Non si può fermare l'opera, affermano fonti leghiste facendo notare la prudenza del M5s, perché avrebbe costi pesanti e rischi di 'ritorsione' dei francesi su dossier come Fincantieri.

Il caso trivelle

A far scricchiolare ulteriormente l’intesa di governo è il caso trivelle. I sottosegretari leghisti Dario Galli e Vannia Gava si oppongono all'alt che Di Maio vorrebbe inserire nel decreto semplificazioni. Dal M5s Manlio Di Stefano invita Salvini a fermare i suoi, ma il ministro dell'Interno non lo fa e anzi rilancia: "Trivellare vicino alla costa no, ma dire di no a ricerche in mezzo al mare per partito preso rimettendo in discussione contratti già fatti non mi sembra molto intelligente. Noi l'energia la paghiamo molto più cara rispetto agli altri. Ok alla tutela dell'ambiente, ma non possiamo far finta che il mondo si sia fermato".